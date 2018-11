Anne Hathaway abandona cabelo castanho e está ruiva para novo papel

Quem acompanha a carreira de Anne Hathaway desde “O Diário da Princesa” (2001), com certeza já notou as incontáveis mudanças no visual da atriz para viver os mais diferentes papeis – da franjinha moderna de Andy Sachs, em “O Diabo Veste Prada” (2006), à cabeça raspada da Fantine, em “Os Miseráveis (2012)”, passando pelos cabelos descoloridos e um corte pixie, só para citar algumas.

Porém, pela primeira vez na vida, Anne apareceu assim, bem poderosa, sorridente e… ruiva (!) pelas ruas de Nova York, na última terça-feira (20).

–

Ao que tudo indica, ela estava refilmando algumas cenas de seu próximo filme, o longa da Netflix “The Last Thing He Wanted” (ainda sem tradução para o português), baseado em um romance da escritora Joan Didion e com estreia prevista para 2019 nos Estados Unidos. O cabelo vermelho vivo completa o visual da personagem Elena McMahon, uma jornalista que abandona a carreira para virar traficante de armas.