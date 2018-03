Ava Phillippe, filha da Reese Witherspoon com o Ryan Phillippe, aos 18 anos, já é chamada lá fora de “a nova it girl”. Porque, além da óbvia semelhança com os pais famosos, a garota tem arrasado no fashionismo e, recentemente, na escolha capilar.

Se ela já era frequentemente comparada com a mãe, nesta quarta-feira (14), durante a pré-estreia de “Uma Dobra no Tempo”, quando estreou o novo corte de cabelo, a semelhança ficou ainda mais assombrosa.

Ela, que sempre exibiu por aí fios longos, como quase toda adolescente gosta, não teve medo da tesoura e entrou para o clube do long bob.

Como ela mostrou no stories do Instagram, a decisão foi de última hora, na terça-feira correu para o The Chapel, salão londrino todo cool, e saiu com o visual renovado. Quem nunca quis dar uma chacoalhada nas coisas antes de um evento importante, não?

E, olha só, não é que ela ficou ainda mais a cara da Reese, principalmente na época de “Doce Lar” (2002), comédia romântica da época que faziam comédias românticas. Continuamos, no entanto, aguardando um visual Elle Woods para uma sequência de “Legalmente Loira – A Filha”.

Além do new hair, ela também arrasou demais no lookinho do dia. Para o evento, ela escolheu vestido estampado com corações da Valentino e sandálias Stella McCartney.

Uma princesinha. ❤