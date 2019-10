Belíssima, Demi Lovato pintou o cabelo em um tom perfeito de magenta

As celebridades estão tãaaaaao aventureiras! Primeiro, há alguns meses, Billie Eilish resolveu pintar as raízes do cabelo de verde neon, depois, Kristen Stewart apareceu com os fios rosa, Barbie Ferreira apostou em um tom diferentão de verde e, finalmente, Dua Lipa surgiu com um estilo bicolor beeem parecido ao usado por Avril Lavigne, lá no começo dos anos 2000.

Agora, subindo nesse bonde, é a vez de Demi Lovato se jogar nessa tendência de fios divertidos e em DUAS cores. Na última terça-feira (1º), a cantora publicou no Instagram o novo visual do bob extremamente chapado dela: com as pontas em um tom lindo de magenta!

Criação do cabeleireiro das estrelas Paul Norton, é uma aposta certeira para quem está a fim de dar uma mudada no visual, mas não tem a coragem necessária para radicalizar e, por exemplo, descolorir todo o cabelo, algo que também é bastaaaaaante trabalhoso.

Acostumada a não ter medo de mudar, essa não é a primeira vez que Demi se arrisca em cores fantasia. Há algumas semanas, por exemplo, as pontas estavam verde neon, como as da Billie.

Além disso, ela já teve cabelo azul, roxo, vermelho… Ela até está contida! Mas está belíssima!