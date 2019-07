Billie Eilish pintou a raiz do cabelo de verde-néon e eu já quero copiar

Ai, nada como ter acesso aos melhores produtos capilares e profissionais do mercado! Billie Eilish, cantora sensação entre os pós-millennials, não consegue ficar com uma cor de cabelo só: ele já foi cinza, azul claro, lavanda, petróleo… E a gente superentende: quando você é picada pelo bichinho da coloração não tem jeito, quer ficar mudando o tempo todo mesmo, ainda mais se você tem as condições ($$$) para isso. Porque, verdade seja dita, descolorir cabelo da forma certa (com alguém qualificado e com produtos de qualidade) custa caro.

E a última aventura dela deve ter dado trabalho, raízes verde-néon! Sim, você leu direito: ela não pintou as pontas ou fez luzes, ela descoloriu a raiz e tascou uma tinta néon! Nesta quinta-feira (4), a estrela de 17 anos compartilhou no Instagram Stories a ~loucurinha~ e, para apresentar a façanha, ainda combinou a cor dos óculos e da bandana – uma profissional!

billie eilish debuts new hair with bright green roots on instagram ✅ pic.twitter.com/yYlBrKxxBO — PopBuzz (@popbuzz) July 3, 2019

Olha só de outro ângulo:

E de outro:

Billie Eilish é assim: cheia de personalidade nas letras dela, na escolha das roupas e, obviamente, em como colore os fios do cabelo. Já quero igual!