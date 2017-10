Blake Lively apareceu com o cabelo curto, mas era tudo brinks

O corte de cabelo da Blake Lively, nos saudosos e áureos tempos de “Gossip Girl”, conseguiu ter um impacto cultural quase comparável ao “The Rachel”, sim aquele icônico repicado anos 1990 da Jennifer Aniston, em “Friends”. Portanto, os fios longos da atriz são “tipo uma instituição sagrada e intocável”. Quer dizer…

Leia Mais: Blake Lively usou, provavelmente, o vestido mais bonito de todos os tempos

Divulgando um novo filme, chamado “All I See is You”, em Los Angeles, a eterna Serena resolveu brincar um pouco e surgiu com um maravilhoso lob (no português, o bom e velho corte médio), para desespero geral. Acontece que era tudo uma perfect illusion mesmo…

Para o penteado falsiane, que basicamente consiste em esconder o comprimento com nossos bons amigos grampos, ela recrutou o cabeleireiro das estrelas Rod Ortega, responsável também pelo bob falso da Amal Clooney no último mês.

Leia Mais: 24 segredos suculentos sobre os bastidores de ‘Gossip Girl’

Se fosse verdade mesmo, ela estaria maravilhosa do mesmo jeito, não? Serena aprovaria.

Ah, para quem curtiu o look, o conjuntinho inspirador é Ralph & Russo e os escarpins são Louboutin.