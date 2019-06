Bruna Marquezine esperou a Lua Cheia para cortar o cabelo e está belíssima

View this post on Instagram

Quem veio aproveitar o DayMoon para cortar as madeixas com o @rafadios foi a linda @brunamarquezine. Segundo a atriz, ela agora só corta na Lua Cheia e confia na mão do Rafa para garantir força às madeixas. Nem que seja só uma pontinha, é fundamental para manter os fios saudáveis! Além do corte de pontas, a atriz também tratou com Multivitaminas. Ainda deu tempo de colocar a conversa em dia com a amiga @sashameneghel que também cortou com o Rafa hoje. #hair #haircut #cabelosaudavel #barradatijuca #riodejaneiro #brunamarquezine #boanoite #haircare #daymoon