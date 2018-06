Bruna Marquezine posta foto linda com o cabelo diferente

Bruna Marquezine mudou o visual? Provavelmente não, mas ela pode estar pensando em passar a tesoura nos fios depois do fim de “Deus Salve o Rei”, como várias atrizes costumam fazer. O último capítulo da novela vai ao ar em julho.

Através do Instagram, Bruna postou uma foto em que aparece linda de franjinha. Com um coque no alto da cabeça, ela muito provavelmente usou aquele truque em que você prende o cabelo com uma parte para a frente da testa, dando a impressão de que há uma franja.

Bru, caso você esteja testando novos looks, a gente aprovou totalmente esse aí, viu? Vai com fé!