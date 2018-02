Cabeleireiro usa machado em vez de tesoura para cortar cabelos

Se você está pensando em tentar algo diferente nos cabelos esse ano, que tal fazer um corte com o cabeleireiro russo Daniil Istomin? Baseado em Novosibirsk, cidade da Sibéria, o profissional usa um machado para mudar o visual das clientes.

A técnica dele consiste em eliminar boa parte do comprimento com machadadas dadas sobre um pedaço de madeira, bem lenhadorzão mesmo. Na sequência, ele usa a lâmina do machado para desfiar e dar acabamento ao corte.

Daniil contou ao jornal The New York Post que antes de aderir à técnica do machado, ele pensou em cortar os fios com os olhos vendados ou segurando a tesoura com as duas mãos, estilo jardineiro. Quer dizer: ele só queria inventar uma novidade, mesmo.

Hoje em dia Daniil está tão acostumado com o machado que acha estranho cortar do jeito normal. Sim, ele prefere o ~decepador de cabeças~ em vez de uma tesoura. E explica que usa geometria básica, usando vários ângulos para criar variações diferentes.

Olha só o trabalho e resultado final neste vídeo do Youtube.

E se você acha que só ele tem métodos um tanto quanto estranhos para cortar cabelos, repara só neste vídeo que ele fez em um dos salões que trabalha…

Notou? Não? Lá atrás tem um cara queimando o cabelo da cliente para terminar o corte.

E aí? Teria coragem de cortar os cabelos assim?