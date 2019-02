Cabelo fino e sem volume? Acabe com esse problema!

Use xampu de resíduos a cada 15 dias para deixar os fios soltos

Foto: Getty Images

Assim como o excesso de volume, a falta dele não é bem aceita pelas mulheres. Cabelos encorpados dão mais graça ao visual e deixam as mulheres mais confiantes de si.

Segundo Marco Antonio de Biaggi, o primeiro passo para acabar com o problema é encarar a tesoura. “O corte precisa ser de base reta e suavemente repicado nas camadas superiores. É importante ainda fugir das franjas curtas e de mousse, que pesa”, revela.

Atitude inteligente

Investir nos finalizadores em pó ou em sprays específicos é uma ótima saída. Com o cabelo úmido, aplique o produto e faça uma escova malfeita, levando a raiz com a mão e jogando a cabeça para trás. Para você, bobes de velcro são mais interessantes do que o babyliss, ok?

Aproveite ainda para usar um xampu de limpeza profunda a cada 15 dias. ele retira os resíduos de produtos e deixa o cabelo mais solto. Combine-o com condicionador ou máscara nas pontas.

Por fim, lance mão de produtos à base de proteínas e colágeno que vão deixar os fios muito mais elásticos e resistentes.

Para fazer no salão

O Texture Mix, com produtos da linha Volupt, da Sebastian Professional, levanta a cutícula do cabelo. Custa R$ 160* no Espaço Juliana Paes, no Rio de Janeiro.

Tente também o botox capilar, uma máscara com proteínas e vitaminas que dá a sensação de fios mais encorpados e os deixa mais brilhantes.

Para usar em casa

Foto: Divulgação

1. Full Repair Style Revival Heat-Activated Styling Spray, John Frieda, R4 75*

2. Volu Spray, Davines, R$ 103*

3. Xampu One, Paul Mitchell, R$ 36*

Foto: Divulgação

4. Ampola de Tratamento, Tresemmé, R$ 13,30* (3 unidades)

5. Sérum Protetor Solar, Lowell, R$ 32*

6. Condicionador Nutrição Intensa, OX, R$ 11,90*

7. Shampoo de Volume Leite de Amêndoas, Klorane, R$ 30*

*Preços pesquisados em fevereiro/2013

**Com informações das revistas NOVA e GLOSS