Cada época do ano tem seus vilões contra a hidratação dos cabelos e a saúde do couro cabeludo. Portanto, não estranhe caso seus fios estejam ressecados e a pele de sua cabeça apresente alguma descamação agora na temporada outono-inverno. No frio, a diminuição da umidade do ar, os ventos gelados e a alta temperatura da água dos longos banhos são os culpados pelos danos capilares.

E tem mais: todos os tipos de cabelos – secos, mistos e até os oleosos – estão sujeitos a essas condições e precisam de cuidados extras quando os termômetros indicam poucos graus. Você não está só, pode ter certeza.

Primeiro, entenda como fios e couro cabeludo são prejudicados no inverno

Conversamos com os dermatologistas Ana Carina Bertin Junqueira, especializada em tricologia – a área da medicina que trata de pelos e cabelos – pela Universidade de Minnesota (EUA), e Breno Marques, da clínica estética Prof. Dr. Filippo Pedrinola/Prof. Dr. Elvio Garcia, especializado em medicina do cabelo pelo Hair Program da Universidade de Miami (EUA), para entender como os danos ocorrem e de que maneira eles devem ser tratados.

Com a umidade do ar mais baixa, os fios não recebem um auxílio de hidratação do ambiente (como acontece nos dias úmidos). Os ventos frios chegam e ainda levam um pouco da hidratação (natural ou conquistada com produtos) pelo ar. Resultado: cabelos mais secos a cada dia que passa.

Já os banhos excessivamente quentes atuam negativamente no couro cabeludo por causa do chamado “efeito rebote”. Primeiro, a água quente tira a oleosidade natural e balanceada da pele da cabeça; em seguida, ao perceber que a região está perdendo o óleo de forma agressiva, o organismo produz ainda mais oleosidade que o normal – eis o efeito rebote –, levando a dermatite seborreica, descamações, caspa e até queda de fios.

Agora, vamos à ação para hidratar os cabelos…

“Todos os tipos de cabelos precisam de hidratação extra no inverno. O clima seco resseca oleosos, mistos e secos sem distinção”, afirma Ana Carina.

Breno concorda e recomenda que, para segurar a onda no dia a dia, sejam usados xampus para o seu tipo de cabelo que tragam no rótulo a indicação de pH balanceado. “Os cabelos naturalmente têm pH ácido, e esses xampus mantêm essa característica”, explica.

O dermatologista indica máscaras capilares hidratantes a cada 10 dias (no verão é a cada 15 dias). “Há no mercado máscaras ótimas, de marcas conceituadas, desenvolvidas para todos os tipos de cabelos. É muito importante usar os produtos adequados para o seu caso e lembrar de aplicar os cremes apenas na extensão dos fios, nunca na raiz.”

Para uma hidratação extra, Ana Carina sugere que se aplique uma vez por mês, também só na extensão dos fios, os seguintes óleos:

– Cabelos oleosos e mistos – óleo de babaçu, que hidrata e não pesa;

– Cabelos secos – óleo de argan, que tem poder intenso de hidratação;

– Cabelos finos – óleo de semente de uva, que é leve, suave e não deixa os fios “empapados”.

Essas sugestões valem para fios lisos, ondulados, cacheados e crespos, ok?

… E para devolver a saúde ao couro cabeludo

Já no caso dos danos ao couro cabeludo típicos de inverno, a ação especial é em dois tempos.

Para começar, você deve diminuir a temperatura da água do banho, mantendo-a em torno de 37°C – a temperatura do corpo –, para evitar o efeito rebote explicado lá em cima.

Se o estrago já estiver feito e você estiver com descamação, coceiras e caspa, fique tranquila. Tem solução.

Lavar os cabelos com um xampu anticaspa duas vezes por semana é a dica de Breno. “Nos outros dias, pode manter o xampu de uso diário com pH balanceado”, acrescenta.

Para tratar essa pele danificada, Ana Carina aconselha a utilização de óleos essenciais. “Os melhores são o de alecrim e o de lavanda”, afirma. “São óleos essenciais estimulantes, revigorantes e que tratam a dermatite e as descamações sem engordurar o couro cabeludo. Também ajudam a controlar a queda de fios causada por essas condições e até a produzir novos cabelos”, finaliza.