Camila Cabello conta que seus cachos são, na verdade, uma permanente

Apesar de ter usado os cabelos lisos no início da carreira, quando ainda era parte da girlband Fifth Harmony, já faz algum tempo que Camila Cabello tem aparecido com os fios, que estão superlongos, cacheados e cheios de volume.

Mas, se você pensava que o visual é o natural da cantora, está enganada.

Camila, que compareceu a um desfile da L’oreal, marca da qual ela é uma das embaixadoras, durante a Semana de Moda de Paris, deu uma entrevista ao site Refinery29, na qual revelou que o look cacheada dela é, na verdade, resultado de uma permanente, técnica usada para enrolar e definir os cabelos, e muito popular nos anos 80.

“Eu fiz uma permanente e nunca me senti tão confiante. Na verdade, meu cabelo é liso, mas eu sempre quis ter cachos”, falou.

Leia Mais: Taís Araújo descreve sua relação com os cabelos e dá boa dica sobre o tema

A cantora disse, ainda, que agora que possui fios enrolados (o efeito da permanente costuma durar de dois a três meses) e uma franja, sua rotina de cuidados com os cabelos ficou um pouco mais prática:

“Eu lavo com xampu, condicionador, uso um balm para cachos e deixo meu cabelo secar naturalmente. Eu nunca uso chapinha ou coisas do tipo. Meu truque é colocar a franja atrás das orelhas para que ela ganhe uma forma mais natural (…) Assim como os cachos, eu me sinto eu mesma de franja – ela emoldura meu rosto muito bem”, finalizou.