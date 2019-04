Camila Mendes cortou o cabelo, voltou para o castanho e está perfeita

View this post on Instagram

If I’m in a salon until midnight I’m glad it’s with these two 💞 @camimendes @colorbymattrez Haircut//Style @buddywporter Color @colorbymattrez #haircut #drycut #maneaddicts #behindthechair #withvirtue #arcscissors #mechesalon #camilamendes #camimendes #riverdale #LA