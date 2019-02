Camila Queiroz muda o visual e é mais uma a adotar o corte curtinho do ano

No fim do ano passado, Camila Queiroz, que era conhecida pelos cabelos lisos e compridões, tirou alguns centímetros dos fios e adotou um corte na altura dos ombros para ajudar na caracterização de sua atual personagem, a vilã Vanessa, de “Verão 90”.

Mas as mudanças capilares para o papel não pararam por aí. Nesta sexta (15), a atriz compartilhou uma foto em que aparece com os cabelos ainda mais curtinhos, em uma variação do short bob – corte que, como adiantamos, é o hit de 2019.

“Uma nova Camila para uma nova Vanessa”, escreveu ela, na legenda do clique.

O responsável pela transformação foi o cabeleireiro queridinho das famosas Everson Rocha, que também divulgou o resultado em seu perfil:

Arrasou!