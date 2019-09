Com novo corte e cor de cabelos, Kate Middleton está cada vez mais loira

Desde que Kate Middleton se tornou uma pessoa pública, lá em 2004, quando foi fotografada pela primeira vez ao lado do príncipe William, uma coisa chamou a atenção de pessoas pelo mundo todo: os cabelos dela. Não é à toa. Sempre com cara de saudável, cheio de volume e balanço, o cabelão de Kate é uma marca registrada, e ao longo desses 15 anos em que nos acostumamos a vê-la por aí, ela nunca errou.

Pois nesta quinta-feira (5), ao levar a pequena princesa Charlotte para o primeiro dia de aula, Kate estreou em público um novo estilo capilar. Ela cortou os fios um pouco abaixo dos ombros, e, com a cabeleira muito bem escovada, deu para ver que ela mexeu também na cor. Sim, Kate Middleton, que já andava pelo universo das castanhas iluminadas, está cada vez mais loira.

A mudança vem a calhar: no hemisfério norte, o mês de agosto marca o fim simbólico do verão (já que a estação só chega ao fim mesmo lá por 23 de setembro).

Depois de muito sol, mar e piscina, cai bem um corte e uma mudada, não é?

É morena e quer adotar o visual da duquesa de Cambridge? Vá ao salão e peça por luzes em tom de mel, um loiro meio queimado, mais quente do que frio. Kate apostou nas pontas levemente mais claras do que a raiz, um clássico. Já o corte conta com camadas que emolduram o rosto e dão movimento ao cabelão. Sucesso!