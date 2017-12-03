Cabeleireira russa faz os coques mais sublimes que você já viu

Buscando inspiração de penteado para uma ocasião especial? Se você curte coques, essa procura pode estar perto do fim. Isso porque a cabeleireira russa Tonya Pushkareva é especialista no assunto e tem chamado muito a atenção com seu impressionante trabalho.
O Instagram da profissional, que conta com mais de 168 mil seguidores, é repleto de cliques de penteados maravilhosos – em especial, coques. E tem de tudo: com ou sem tranças e acessórios, com os fios mais soltos, coque baixo, coque alto… é um verdadeiro paraíso para quem gosta de colecionar referências!
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Confira, a seguir, alguns coques fabulosos da cabeleireira:
Моя причесочная философия «как-будто девушка сделала сама, но все-таки рука мастера».. моя жизненная философия – выкладывайся на 100 процентов или никак.. как сказала Саша @alexa_shev после моего мк в Астане: «причёскам научились, теперь осталось научиться быть «киборгом»😂 то, какие тяжёлые физически у нас были мастер-классы, мне просто не описать словами.. меня поймёт только Веруньчик @hair_vera, которая подошла ко мне однажды на мастер-классе перед отработкой и сказала «прости меня, я поспала час» 😂♥️ зато какие крутые они были.. мне тоже не описать словами! Спасибо!! Я вас люблю! ♥️ #мысливслух #tonyastylist #hairdo #updo #hairstyle #upstyle #hairs #hairstyles #прическа #обучениеприческам #модель #фото
Активно составляем расписание на 2018 год, и я бы очень хотела обратной связи от Вас 🙏🏻 какие Вам интересны темы, блоки, направления.. я не могу стоять на месте и делать одно и то же, поэтому очень хочется учесть Ваши пожелания ♥️#tonyastylist #обучениеприческам #свадебнаяприческа #weddinghair #hairstyle
Сегодня, благодаря утреннему сообщению от Саши @_aleksandra_koval_ 💜, весь день думала о том, что в нашей профессии далеко не первоначален талант как таковой.. видение формы -да! Чувство стиля – тоже да, трудолюбие и упорство – да! да! и ещё раз да! А талант лишь поможет быстрее достигнуть цель.. как Вы думаете? ♥️ #tonyastylist #highbun
Друзья! Наша студия спешит анонсировать новогодний однодневный мастер-класс, который пройдет 27 ноября! Хотим зарядиться сами и зарядить вас новогодним настроением в предверии череды корпоративов! В программе будет 2 полных образа (макияж и прическа), которые мы покажем вместе с @grishina.viktoria и @hair_vera. Фирменный «дракончик» моих рук – быстрый и очень эффектный вместе с выразительной новогодней стрелкой (Вика расскажет как сделать её действительно выразительной) Высокий фешн-пучок от Веры с глубокими, матовыми смоками )) от меня Мы постарались сделать очень приятные цены, места есть с отработкой и без! запись открыта! Всем, кто у нас уже когда-либо обучался, мы делаем скидку! До скорой встречи, друзья! #tonyastylist
Предыдущее фото нечёткое, поэтому #дубльдва ♥️Новосибирск♥️ я обязательно вернусь! Это было нереально круто! Спасибо за все! Идеальная компания, идеальная организация @eselevich_studio ♥️идеальные модельки, на #фото моя муза Валерия @valeriarudneva ♥️ до скорой встречи ♥️ мы с Вероней @hair_vera уже в Барнауле, опять не спим 🤦🏼♀️ #мктонястилист_нск ♥️ #камушка 😍
Сегодня предпоследний день обучения у наших хороших базовичков.. какие же они умнички! У самой терпеливой девочки на свете 😂♥️ не может быть иначе! @hair_vera Вероньчик! Ты герой! 😘 а я сегодня быстро (очень) показала девочкам 2 красивые причёски и одну нет 😂 а ещё как делать надо и как не надо 😂 )))) Девочки! Я благодарю Вас за то, что выбрали наш курс, желаю Вам вдохновения и только благодарных клиентов! 🙏🏻♥️ #tonyastylist
Добрых весенних выходных.. 🌷 #tonyastylist #высокаяприческа#weddingstylist#bridalupdo#hairstyles#weddinghairandmakeup#вечерняяприческа#eveninghair#upstyle#обучениеприческам#braid#свадебныйстилист#свадебнаяприческа#weddinghairdo#weddinghairstyle#невеста#bride#bridalupdo#bridesmaid#weddinginspiration#bridalmakeupartist#hairstyle#hairdo#bun#braids#braidedupdo#bun#highbun#braid#пучок#upstyle#bridalhair
Я надеюсь, Вы смотрели прямой эфир и он Вам понравился 🙏🏻 к сожалению, я не могу анонсировать заранее о прямом эфире, у нас на мастер-классах плавающее расписание и мое вдохновение 😂 поэтому буду выходить лучше спонтанно, но почаще 😁 надеюсь на Ваше понимание 😘 #tonyastylist #hairupdo #hairdo #hairstyle #hairinspiration #model #photo #photoshoot #hair #стилистспб #свадебнаяприческа #noextentions #texturedhair #promhair #braid #updo #upstyle #hairdo #прическаспб #прическа #стилист #свадебныйобраз #быстрыепрически #свадебныйстилист #текстура #hairbun #bun #curls #wedding
Сегодня был такой же лёгкий и чудесный денёк как моя нежная Сашуля 💕 с пучком и косами вокруг него 💫 #weddingstylist#bridalupdo#tonyastylist#hairstyles#weddinghairandmakeup#вечерняяприческа#eveninghair#upstyle#обучениеприческам#высокаяприческа#свадебныйстилист#свадебнаяприческа#weddinghairdo#weddinghairstyle#невеста#braid#bride#bridalupdo#bridesmaid#weddinginspiration#bridalmakeupartist#пучок #hairstyle #hairdo#bun#braids#upstyle #bun#braid#braidedupdo#braids#высокийпучок#прически#hairstyles#highbun
Em vídeos, ela ainda ensina como fazer determinados penteados. Olha só:
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