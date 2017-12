Cabeleireira russa faz os coques mais sublimes que você já viu

Buscando inspiração de penteado para uma ocasião especial? Se você curte coques, essa procura pode estar perto do fim. Isso porque a cabeleireira russa Tonya Pushkareva é especialista no assunto e tem chamado muito a atenção com seu impressionante trabalho.

O Instagram da profissional, que conta com mais de 168 mil seguidores, é repleto de cliques de penteados maravilhosos – em especial, coques. E tem de tudo: com ou sem tranças e acessórios, com os fios mais soltos, coque baixo, coque alto… é um verdadeiro paraíso para quem gosta de colecionar referências!

Veja mais: 10 tutoriais de coques incríveis para fazer em menos de dez minutos

Confira, a seguir, alguns coques fabulosos da cabeleireira:

Tschüss, Germany! See you next year ♥️ #tonyastylist A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on Nov 21, 2017 at 11:35pm PST

Прямой эфир еще доступен ♥️ смотрели?) Экспресс-прическа узелок ♥️ #tonyastylist #обучениеприческам #hairstyle #updo #прическа A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on Nov 12, 2017 at 6:33am PST

Моя великолепная Машенька.. @mash_muash⚜ сегодня.. 💕 #highbun #tonyastylist A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on Jul 17, 2016 at 11:14am PDT

Добрых весенних выходных.. 🌷 #tonyastylist #высокаяприческа#weddingstylist#bridalupdo#hairstyles#weddinghairandmakeup#вечерняяприческа#eveninghair#upstyle#обучениеприческам#braid#свадебныйстилист#свадебнаяприческа#weddinghairdo#weddinghairstyle#невеста#bride#bridalupdo#bridesmaid#weddinginspiration#bridalmakeupartist#hairstyle#hairdo#bun#braids#braidedupdo#bun#highbun#braid#пучок#upstyle#bridalhair A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on Mar 6, 2016 at 10:32am PST

Сегодня был такой же лёгкий и чудесный денёк как моя нежная Сашуля 💕 с пучком и косами вокруг него 💫 #weddingstylist#bridalupdo#tonyastylist#hairstyles#weddinghairandmakeup#вечерняяприческа#eveninghair#upstyle#обучениеприческам#высокаяприческа#свадебныйстилист#свадебнаяприческа#weddinghairdo#weddinghairstyle#невеста#braid#bride#bridalupdo#bridesmaid#weddinginspiration#bridalmakeupartist#пучок #hairstyle #hairdo#bun#braids#upstyle #bun#braid#braidedupdo#braids#высокийпучок#прически#hairstyles#highbun A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on Jan 24, 2016 at 9:38am PST

Em vídeos, ela ainda ensina como fazer determinados penteados. Olha só:

Especially for you, my lovely followers 💕 #videotonyastylist #tonyastylist A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on Jul 18, 2017 at 7:20am PDT

Inspiration of the day! Have a beautiful Friday! #videotonyastylist #hairtutorial #tonyastylist #hairstyle #updo #upstyle #прическа #braidedupdo A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on Nov 3, 2017 at 1:16am PDT

Para conhecer mais sobre o trabalho de Tonya Pushkareva, confira a sua conta do Instagram.