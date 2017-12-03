Assine
Cabelos

Cabeleireira russa faz os coques mais sublimes que você já viu

Confira cliques do trabalho de Tonya Pushkareva, que faz penteados impressionantes.

Por Priscila Doneda
access_time 3 dez 2017, 09h00

Buscando inspiração de penteado para uma ocasião especial? Se você curte coques, essa procura pode estar perto do fim. Isso porque a cabeleireira russa Tonya Pushkareva é especialista no assunto e tem chamado muito a atenção com seu impressionante trabalho.

O Instagram da profissional, que conta com mais de 168 mil seguidores, é repleto de cliques de penteados maravilhosos – em especial, coques. E tem de tudo: com ou sem tranças e acessórios, com os fios mais soltos, coque baixo, coque alto… é um verdadeiro paraíso para quem gosta de colecionar referências!

Veja mais: 10 tutoriais de coques incríveis para fazer em menos de dez minutos

Confira, a seguir, alguns coques fabulosos da cabeleireira:

Моя причесочная философия «как-будто девушка сделала сама, но все-таки рука мастера».. моя жизненная философия – выкладывайся на 100 процентов или никак.. как сказала Саша @alexa_shev после моего мк в Астане: «причёскам научились, теперь осталось научиться быть «киборгом»😂 то, какие тяжёлые физически у нас были мастер-классы, мне просто не описать словами.. меня поймёт только Веруньчик @hair_vera, которая подошла ко мне однажды на мастер-классе перед отработкой и сказала «прости меня, я поспала час» 😂♥️ зато какие крутые они были.. мне тоже не описать словами! Спасибо!! Я вас люблю! ♥️ #мысливслух #tonyastylist #hairdo #updo #hairstyle #upstyle #hairs #hairstyles #прическа #обучениеприческам #модель #фото

A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on

Tschüss, Germany! See you next year ♥️ #tonyastylist

A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on

Друзья! Наша студия спешит анонсировать новогодний однодневный мастер-класс, который пройдет 27 ноября! Хотим зарядиться сами и зарядить вас новогодним настроением в предверии череды корпоративов! В программе будет 2 полных образа (макияж и прическа), которые мы покажем вместе с @grishina.viktoria и @hair_vera. Фирменный «дракончик» моих рук – быстрый и очень эффектный вместе с выразительной новогодней стрелкой (Вика расскажет как сделать её действительно выразительной) Высокий фешн-пучок от Веры с глубокими, матовыми смоками )) от меня Мы постарались сделать очень приятные цены, места есть с отработкой и без! запись открыта! Всем, кто у нас уже когда-либо обучался, мы делаем скидку! До скорой встречи, друзья! #tonyastylist

A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on

Моя великолепная Машенька.. @mash_muash⚜ сегодня.. 💕 #highbun #tonyastylist

A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on

Сегодня предпоследний день обучения у наших хороших базовичков.. какие же они умнички! У самой терпеливой девочки на свете 😂♥️ не может быть иначе! @hair_vera Вероньчик! Ты герой! 😘 а я сегодня быстро (очень) показала девочкам 2 красивые причёски и одну нет 😂 а ещё как делать надо и как не надо 😂 )))) Девочки! Я благодарю Вас за то, что выбрали наш курс, желаю Вам вдохновения и только благодарных клиентов! 🙏🏻♥️ #tonyastylist

A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on

Я надеюсь, Вы смотрели прямой эфир и он Вам понравился 🙏🏻 к сожалению, я не могу анонсировать заранее о прямом эфире, у нас на мастер-классах плавающее расписание и мое вдохновение 😂 поэтому буду выходить лучше спонтанно, но почаще 😁 надеюсь на Ваше понимание 😘 #tonyastylist #hairupdo #hairdo #hairstyle #hairinspiration #model #photo #photoshoot #hair #стилистспб #свадебнаяприческа #noextentions #texturedhair #promhair #braid #updo #upstyle #hairdo #прическаспб #прическа #стилист #свадебныйобраз #быстрыепрически #свадебныйстилист #текстура #hairbun #bun #curls #wedding

A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on

Em vídeos, ela ainda ensina como fazer determinados penteados. Olha só:

Especially for you, my lovely followers 💕 #videotonyastylist #tonyastylist

A post shared by Tonya Pushkareva (@tonyastylist) on

Para conhecer mais sobre o trabalho de Tonya Pushkareva, confira a sua conta do Instagram.

Veja também
Tudo sobre
Comentários
Deixe um comentário

Olá, ( log out )

* A Abril não detém qualquer responsabilidade sobre os comentários postados abaixo, sendo certo que tais comentários não representam a opinião da Abril. Referidos comentários são de integral e exclusiva responsabilidade dos usuários que escreveram os respectivos comentários.

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Gravatar
Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Cancelar

Conectando a %s

AssineAbril.com
Claudia
Claudia
Assine e Ganhe + 6 Meses Grátis Por 12x R$ 16,00
Assine
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Assine e Ganhe + 6 Meses Grátis Por 12x R$ 14,00
Assine
Boa Forma
Boa Forma
Assine e Ganhe + 6 Meses Grátis Por 12x R$ 14,00
Assine
Saúde
Saúde
Assine e Ganhe + 6 Meses Grátis Por 12x R$ 14,00
Assine
Veja
Veja
Assine e Ganhe + de 50% de Desconto Por 12x R$ 59,60
Assine
Arquitetura
Arquitetura
Assine e Ganhe + de 50% de Desconto Por 8x R$ 20,25
Assine