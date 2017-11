Coral hair: o cabelo tendência do Instagram é como um pôr do sol

A mais nova tendência capilar do Instagram tem nome: Coral hair. E ela é a cara do nosso verão! É uma mistura maravilhosa de tons rosados e alaranjados e passa a impressão de um belo pôr do sol.

A intensidade das cores fica a seu critério, eles podem ser mais fortes ou mais fracos, e lembram muito o estilo do colombré. Por isso, atenção: normalmente será necessário passar pelo processo de descoloração. Fazer em casa? Muito arriscado. Então, vale a pena sempre procurar um cabeleireiro de confiança para fazer a transformação – porque ninguém é obrigada a passar nervoso nesse começo de verão.

Ficou com vontade de fazer? Abaixo, a gente separou inspirações fabulosas!

Este é um autêntico coral hair:

No corte pixie, aquele curtinho, ele fica lindo puxado para o tom acobreado.

Nuestro Bruno hermoso con su #coralhair por Nicolás 🔥 A post shared by Solo Para Muñecas (@soloparamunecas) on Sep 16, 2017 at 1:34pm PDT

E o coral hair fica lindo em qualquer tipo de cabelo, escutaram, cacheadas?!

New hair. Who dis ✌🏼 @ama_designer killin' the hair game 💗 #KillerKrush A post shared by ᴋɪʟʟᴇʀ ᴄᴏsᴍᴇᴛɪᴄs (@killercosmeticsuk) on Nov 9, 2017 at 12:26am PST

Se você não quer uma mudança muito radical:

Dá para deixar os tons mais acobreados, com um leve rosado, fica mais discreto sem perder o encanto.

Ou, então, ouse e pinte seu cabelo com um laranja eletrizante na raiz e pastel nas pontas.

Artist unknown. Those bangs and that texture! A post shared by Lula (@lulashairmagic) on Nov 3, 2017 at 9:47am PDT

O visual não fica muito mais moderno desse jeito?

Você pode também fazer uma “californiana-coral” nos cabelos longos.

O coral hair é mesmo lindo, não?

Porém, nunca se esqueça da hidratação porque, provavelmente, você descoloriu o fio para chegar nesse efeito mágico.

E não precisa pintar a raiz, ele fica lindo misturado com o tom natural do cabelo.