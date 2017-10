Com novo corte de cabelo, Kate Hudson está moderna como nunca

Se você é fã de comédias românticas e já perdeu as contas de quantas vezes viu Kate Hudson em cena nos filmes “Como Perder um Homem em 10 Dias”, “Noivas em Guerra” ou “Pronta para Amar”, sabe que a atriz nunca foi de mudar muito o visual e sempre exibiu fios longos e loiros.

Em meados de julho de 2017, no entanto, Kate surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto em seu perfil no Instagram em que aparecia com a cabeça raspada. “Liberdade”, escreveu a artista, que topou fazer essa mudança radical para sua nova personagem no filme “Sister”, primeiro longa dirigido pela cantora Sia – ainda sem data de estreia.

Freedom 🙌💇 Compliments of @siathisisacting ❤️ #OurBeautifulDirector A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Jul 26, 2017 at 8:06am PDT

Desde então, a atriz tem ousado mais em suas produções e nunca investiu em looks tão modernos como agora. Na noite da última sexta-feira, 13, não foi diferente! Ela marcou presença no baile de gala da amfAR, realizado em Beverly Hills, na Califórnia, e arrasou com um vestido P&B cheio de recortes do estilista David Koma.

O novo corte de cabelo também destacou a beleza de Kate na première do longa “Marshall”, que aconteceu em Nova York no dia 23 de setembro, durante o Urbanworld Film Festival. Na ocasião, ela apostou num longo sexy de Stella McCartney.

Marshall ready! #PremiereTime #NYC #OutOct13 @marshallmovie A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Sep 23, 2017 at 7:08pm PDT

Em entrevista ao canal Entertainment Tonight, a atriz de 38 anos brincou ao dizer que copiou o estilo de seu primogênito, Ryder, hoje com 13 anos de idade. “Quando eu fiz isso [mudar o visual], foi a primeira vez em que ele conseguiu ver o quanto nós nos parecemos, que ele era igual à sua mãe”, contou.