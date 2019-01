Deborah Secco com o cabelo quase branco já é minha inspiração 2019

Uau, ano novo, definitivamente, cabelo novo! No fim do ano passado, Deborah Secco precisou deixar os cabelos curtinhos, em um belo corte pixie, por conta de uma mudança no visual da personagem dela, Karola, na novela “Segundo Sol”.

Diferentemente de muitas colegas de profissão, que recorrem aos famosos apliques e extensões após o fim de um trabalho, a atriz amou o resultado e resolveu manter os fios nessa vibe Mia Farrow. Mas ninguém esperava pelo o que aconteceria a seguir!

Ousada, Dede recorreu ao colorista Anderson Couto, queridinho das famosas, para um novo look platinado. Puxado para o branco, a cor promete ser uma das tendências fortes de 2019.

A mudança – que deu uma modernizada real no visual da atriz – aconteceu no Rio, no Espaço Gioh, salão da Giovanna Ewbank no qual o cabeleireiro também é sócio.

Essa é a primeira vez que Deborah passa por um processo de descoloração tão radical e ela fez certinho: regra número 1 do platinado perfeito, SEMPRE recorra a um profissional de confiança.

Ficou linda!