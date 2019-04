Demi Lovato mostrou o antes e depois do cabelo dela e a mudança é incrível

Vida nova, cabelo novo, não é o que dizem? Aparentemente, cada dia mais feliz e saudável, Demi Lovato passou por uma bela mudança capilar para marcar essa boa fase. Recentemente, ela recorreu ao Instagram, rede social favorita das celebridades e de todas as millennials, para mostrar que não tem medo de passar a tesoura e agora exibe por aí um long bob reto e chiquíssimo, corte favorito das celebridades e de todas as millennials.

No stories, a cantora até publicou um “antes”, com os fios mais longos (e sem extensões), em um tom de castanho avermelhado e com as pontas onduladas e levemente mais claras. Já no “depois”, o cabelo ficou retão, na altura dos ombros e preto reluzente.

O antes e o depois do cabelo da Demi Lovato.

“Demi está se sentindo maravilhosa e queria algo que representasse isso”, explicou Amber Maynard Bolt, cabeleireira do bombado salão Nine Zero One e responsável pela transformação, em entrevista ao site Bustle.

Confira o resultado final:

O novo lob da Demi Lovato.

Tá linda demais! ❤