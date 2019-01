Depois de Lady Gaga, Cardi B também combinou o cabelo (lilás!) com o look

No Globo de Ouro 2019, que aconteceu no último fim de semana, nos Estados Unidos, uma das principais apostas de beleza das celebs foi combinar o tom do vestido com a maquiagem. Camilla Belle, Lili Reinhart e Lupita Nyong’o foram apenas algumas das que apostaram no truque.

Lady Gaga, por sua vez, foi além: em vez de casar o visual com o make, a cantora e atriz – que, a propósito, vestiu um modelo arrasador na ocasião – fez o match perfeito entre o look e… a cor do cabelo! Um azulzinho que, olha, ficou maravilhoso nela:

Se a tendência vai pegar geral, a gente ainda não sabe. Mas fato é que outras famosas, como Cardi B, por exemplo, já apareceram usando. Na última quarta (09), Cardi postou a evidência no Instagram: uma foto em que aparece vestindo um conjuntinho de calça e blusa estruturada, ambos em verniz, do designer americano Christian Siriano.

A paleta escolhida para o look foi o lilás (também conhecido por aí como lavanda) que, como adiantamos, harmonizou super com os cabelos coloridos e chapados da cantora.

Ok, sejamos justas. Kylie Jenner também já foi vista por aí combinando cabelo e lookinho, especialmente em setembro passado, quando ostentou fios cor-de-rosa.

Já está permitido dizer que temos uma nova febre capilar no mundo das famosas?