Desvendamos a blindagem capilar

Depois de tratamentos químicos, é normal ficar com cabelos ressecados e sem vida. A primeira impressão após uma escova progressiva pode até ser de maciez e brilho, mas, com o tempo, os fios acabam enfraquecendo. Isso acontece porque, em geral, químicas são agressivas e retiram os nutrientes dos fios. Somadas à chapinha e ao secador do dia a dia, o resultado pode ser catastrófico caso você não cuide das madeixas pós-química. Por isso, sempre que optar pelo uso de química, reforce a hidratação. Você já ouviu falar de blindagem capilar?

Trata-se de um processo que surgiu para acabar de vez com o drama do cabelo mal cuidado, tratando-o profundamente. A blindagem repõe os nutrientes do cabelo e blinda o fio contra agressões futuras. Indicada para todos os tipos de fios, é ideal para os mais ressecados e danificados, renovando as camadas internas e devolvendo o brilho e a hidratação. O tratamento é feito de dentro pra fora, e, por isso, os resultados são mais duradouros.

Para uma blindagem perfeita, devem ser escolhidos produtos ricos em queratina e lipídeos. Com eles, você repara a estrutura dos fios e sela as cutículas, blindando o cabelo.

O passo a passo secreto

Para uma blindagem de salão feita em casa, siga o passo a passo abaixo:

1 – Lave os cabelos e enxágue abundantemente.

2 – Retire o excesso de água com uma toalha.

3 – Aplique uma ampola de Expert-Dose TRESemmé Blindagem Platinum e deixe agir por 15 minutos. Sua fórmula, com pro-queratina e lipídeo, repara a estrutura dos fios e devolve sua vitalidade.

4 – Enxágue os cabelos até retirar totalmente o produto dos fios.

5 – Finalize com uma máscara de hidratação. Aplique por todo o cabelo e massageie. Coloque uma touca e deixe o item agir por meia hora.

6 – Enxágue novamente e finalize com seu leave-in predileto.

O processo pode ser feito mensalmente, e os resultados são incríveis. Os cabelos ficam suaves e com resultado digno de salão.

Dica de mestre

Para manter os cabelos sempre hidratados, você pode usar a ampola Expert-Dose TRESemmé Blindagem Platinum em três momentos diferentes: antes de realizar um processo químico; após o processo químico, como no momento em que for realizar a blindagem capilar; e 15 dias depois de qualquer tratamento, como manutenção. A regularidade é superimportante para cuidar dos cabelos e mantê-los bonitos.