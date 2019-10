Dua Lipa pintou os fios de loiro diferentão e fez lembrar da Avril Lavigne

No começo dos anos 2000, um tipo beem específico de estilo capilar ficou muito popular entre as jovens fãs de música rock, o cabelo de duas cores. Ele poderia ser pintado de várias formas: metade/ metade, tipo a Cruella De Vil, pequenas mechas e, claro, o mais popular, com apenas os fios da nuca tingidos ou vice-versa. Este último, ficou célebre após o clipe de “I’m With You” de uma certa cantora chamada Avril Lavigne.

Vamos relembrar?

Muitos anos depois, Dua Lipa, que provavelmente cresceu com essa referência, resolveu reviver o cabelo bicolor. Prontíssima para lançar um novo CD, após o sucesso do álbum de estreia autointitulado dela, ela fez o que toda popstar faz quando está prestes a iniciar uma nova era: deu aquela mudada nos fios.

Nesta terça-feira, dia 1º de outubro, via Instagram, a artista mostrou o look que deve acompanhá-la na nova fase. O comprimento bob, marca-registrada dela, continua o mesmo, agora as cores…

Enquanto, na parte superior, ela pintou os fios em um tom de loiro um tanto acaju, a nuca ficou naturalzona, aparentemente a cor natural do cabelo dela.

“Uma nova era! Obrigada pela paciência de vocês. nos vemos em breve”, escreveu ela, finalizando com a hashtag #DL2, uma referência ao novo álbum. Será que ela vai apostar em uma sonoridade meio rocker para combinar com o cabelo? A adolescente emo dentro de mim pira! ❤