Em Cannes, Marina Ruy arrasa com o penteado mais amado pelas brasileiras

Donas de cabelos médios e longos, lisos, crespos ou cacheados, já sabem: tem dia que os fios não colaboram e só um bom coque salva. O penteado, fácil de fazer e um dos mais amados pelas brasileiras, vai do expediente ao rolê do fim de semana, do casamento da melhor amiga ao tapete vermelho do Festival de Cannes – Marina Ruy Barbosa e seu look chique de doer desta quarta-feira (22), para brilhar no red carpet do evento, mostram isso muito bem.

–

O coque adotado por ela é aquele que fica posicionado bem no topo da cabeça. Para fazer em casa, basta “grudar” os fios (com gel ou fixador) na raiz e prendê-los em um rabo de cavalo alto, e posteriormente ir moldando os fios com auxílio de grampos ou um elástico, de modo que eles fiquem com esse formato bem arredondado.

Os prendedores tipo “Bun”, de tecido e que imitam uma rosquinha, podem ajudar quem ainda não tem tanta habilidade em manusear os fios.

–

A maquiagem dos olhos mesclava tons de preto com um rosa bem similar ao do vestido, combinando com a nuance do batom. Já a pele levinha era marcada pelo blush pêssego e muitas camadas de iluminador.

–

Marina, que vem comparecendo às estreias do Festival desde o último sábado (18), quando usou um colar avaliado em 3 milhões de reais, hoje foi à première do longa “Oh Mercy!” a bordo de um vestido rosa choque repleto de paetês, da grife italiana Etro, que nos fez lembrar do icônico modelito pink usado por Marilyn Monroe em “Os Homens Preferem as Loiras” (1953) (ok, sem o laço gigante ou as luvas).

O modelo tinha corte reto e decote tomara que caia (mesma aposta de Dakota Fanning, diga-se), além de exibir uma textura à medida que a atriz se movimentava. Para arrematar o visual, ela escolheu brincos da Chopard e saltos altíssimos em bege.

–

Belíssima!