O cabelo novo da Emma Watson fez a gente querer cortar a franja

Uma das apresentadoras do Globo de Ouro 2018, premiação norte-americana que corou o melhor do cinema e da TV no último domingo (07), Emma Watson, como não poderia deixar de ser, foi uma das integrantes do protesto Time’s Up. Sim, a atriz também usou preto para denunciar o grave problema dos assédios sexuais que não somente assolam a indústria do entretenimento, mas o mundo em geral, assim como as diferenças salariais entre homens e mulheres.

Leia Mais: Veja os vencedores do Globo de Ouro 2018 em todas as categorias

Para o evento, ela, que escolheu uma produção all black de Ronald van der Kamp, também estreou um novo corte de cabelo, uma franjinha bem ao estilo pin up. Deu até vontade de começar 2018 com o visual renovado.

Olha que princesa:

Da mesma forma que outras famosas, Emma – uma das atrizes mais bem pagas de 2017 – levou para o tapete vermelho uma ativista feminista. Ao lado dela estava Marai Larasi, diretora do Imkaan, uma organização britânica que luta pelos direitos de mulheres negras e outras minorias.

Em entrevista, ela também explicou o motivo por estar de preto: “Porque eu sou grata que tantas sobreviventes e aliados estão falando e forçaram uma conversa sobre assédio sexual, agressão sexual e igualdade de gênero”.

Outro momento especial da estrela na premiação foi a pequena reunião de “Harry Potter”, quando ela subiu ao palco junto de Robert Pattinson, que interpretou Cedrico Diggory na produção.