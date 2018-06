Um casamento que se preze, seja qual for a estação do ano, pede por uma boa quantidade de flores: no buquê de noiva, na decoração, nos arranjos das mesas e, agora, nos cabelos! Mas, atenção: isso não é uma tentativa de trazer de volta a tendência hippie da coroa de flores, que virou modinha há alguns anos e era presença garantida em festivais de música mundo afora.

O quente, para as noivinhas de plantão que não perdem uma tendencinha, é usar diferentes flores – e, de preferência, as naturais – em toda a extensão dos cabelos, que podem estar presos, de maneira clássica, bagunçadinhos ou até soltos, com uma vibe mais despreocupada.

Investir no truque, afinal de contas, é fácil e pode ser um ótimo exercício de criatividade. Vale tudo: se inspirar na Frida Kahlo e colocar flores de tons vibrantes no topo da cabeça, reunir florzinhas de diferentes cores e posicioná-las no cabelo todo (fica lindo para as crespas e cacheadas), fazer a Rapunzel, se casar com uma longa trança e aplicar uma flor em cada “gominho” do penteado, misturar espécies mais rústicas, como flores do campo, com outras mais clássicas, como as rosas e, também, enfeitar o tradicional coque com margaridas e girassóis, que têm uma proposta mais divertida.

Para ajudá-la a escolher seu penteado “noiva florida” e alimentar seu cardápio de referências nesse sentido, juntamos 26 fotos de mulheres, prontas para casar ou não, que apostaram sem medo nas flores nos cabelos.

Nem precisamos dizer que as imagens são totalmente inspiradoras e, os estilos, prontinhos para copiar, né?

É primavera o ano inteiro!