Este babyliss revolucionário seca, alisa e modela os fios sem danificá-los

Não é magia, é tecnologia, bem! Não satisfeita em criar um dos secadores mais incríveis e revolucionários dos últimos anos, o Supersonic, a Dyson desenvolveu, talvez, o melhor e mais completo babyliss já criado. E, não, não é exagero, não, o Dyson Airwrap é simplesmente sensacional porque além de dar forma e textura ao cabelo, ele também seca ou alisa e faz isso sem agredir drasticamente os fios.

Leia Mais: Este secador de cabelos é a nova obsessão das celebridades

Em primeiro lugar, ele é um “brinquedinho” multiuso: o kit completo traz cerca de 6 utensílios (ou cabeças) que auxiliam você nos seus desejos mais básicos até os mais loucos. Com eles, é possível apenas dar aquela secada do dia a dia, fazer uma “escova” cheia de volume, “chapar” ou brincar com diversos diâmetros de cacho – e, se bobear, dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. É um sonho!

Mas a melhor parte mesmo é a tecnologia de ponta usada. Os engenheiros da Dyson descobriram uma tecnologia de fluxo de ar direcionado. É como se ele atuasse como um imã e atraísse o seu fio de cabelo para as placas de cerâmica presentes nele, gerando menos esforço e, consequentemente, menos desgaste.

E, assim como o Supersonic, ele também é equipado com um microprocessador capaz de controlar a quantidade de calor, o que significa menos danos ao seu cabelo.

A má notícia? O Dyson Airwrap é caríssimo e os kits variam entre 499 a 549 dólares.