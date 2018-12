Este é o corte de cabelo que promete reinar absoluto em 2019

As adeptas do cabelão que nos perdoem, mas o reinado dos cortes de cabelo curtos está bem longe de acabar. É que depois do long bob, o hit capilar dos últimos cinco anos (no mínimo), e do ‘bob’, variação mais reta e com alguns centímetros a menos do corte, chegou a vez do microbob – que, como o nome já adianta, é ainda mais curtinho -, ocupar o posto de cabelo-desejo da próxima temporada.

Para ilustrar qual seria o comprimento mais exato do microbob, pense em uma variação entre o curtíssimo pixie – adotado por Deborah Secco há pouco tempo – e o chanel clássico, porém com a possibilidade de adaptações de acordo com cada textura e tipo de cabelo.

O grande diferencial do corte é que ele, apesar de ter base reta, foi pensado para um efeito visual mais irregular e, já que costuma ser finalizado com navalha, dá uma impressão ainda maior de leveza. Porém, não estranhe se você, ao procurar pelo estilo internet afora, se deparar com referências de microbobs mais retos e geométricos – afinal, não existem regras!

Dua Lipa, Manu Gavassi, Bruna Marquezine e a modelo Coco Rocha já são algumas adeptas do corte, que tem tudo para fazer o maior sucesso no verão (pense na praticidade!). Para deixá-lo ainda mais moderninho, vale finalizar com sprays de volume e outras pomadas que garantem o toque bagunçado (se seu cabelo for liso ou ondulado), e deixá-lo naturalmente volumoso no caso dos cabelos crespos e cacheados.

Veja algumas inspirações:

Correndo para o salão e, 3,2,1!