Finalizadores de cabelo: descubra para que serve cada produto

Quer saber qual é o finalizador de cabelo que vai deixar os seus fios ainda mais lindos? Confira a função de cada tipo de produto e escolha o que mais combina com o efeito que você deseja!

Ativador de cachos

O que é? Em spray, creme ou gel, tem ativos que devolvem a elasticidade aos fios.

Função: define cachos, diminui o frizz e o volume.

Ideal para: cabelos ondulados e afro.

Aplicação: nos fios úmidos, do comprimento às pontas. A quantidade depende do tamanho do cabelo.

Cera

O que é? Espécie de creme de consistência densa que modela os fios. Pode ser com brilho ou com efeito matte (opaco).

Função: define o repicado e dá movimento aos cabelos curtos.

Ideal para: fios grossos.

Aplicação: friccione a quantidade equivalente a um dedo de produto nas mãos. Em seguida, passe nas pontas secas.

Defrizante

O que é? Tipo de leave-in que facilita a escova.

Função: prolonga o efeito da chapinha e controla os fios rebeldes. Prefira os termoativados, cuja ação é potencializada pelo calor do secador.

Ideal para: todos os tipos de cabelo.

Aplicação: antes da escova, com os fios secos, passe o equivalente a uma moeda de um real na extensão do cabelo.

Leave-in ou creme para pentear

O que é? Hidratante sem enxágue.

Função: reduz o frizz, hidrata, deixa maleável e delicadamente modelado.

Ideal para: todos os tipos de cabelo.

Aplicação: nos fios úmidos, do comprimento às pontas. A quantidade depende do tamanho do cabelo.

Mousse

O que é? Produto na forma de espuma que modela os fios.

Função: dá corpo e volume às madeixas.

Ideal para: todos os tipos de cabelo.

Aplicação: encha a mão com o produto e passe nos fios úmidos, do comprimento às pontas. Se tiver fios finos, use metade dessa quantidade na raiz – e antes da escova!

Pomada

O que é? Semelhante à cera, só que mais cremosa. Contém menos óleo, por isso, sua fixação é menor.

Função: finaliza penteados, controla o frizz e dá destaque às pontas de fios repicados.

Ideal para: cabelos curtos e médios.

Aplicação: passe no comprimento e nas pontas dos fios secos.

Sérum e silicone

O que é? Tipo de óleo. O sérum é um genérico do silicone.

Função: repara as pontas temporariamente e dá brilho.

Ideal para: todos os tipos de cabelo.

Aplicação: borrife duas vezes no comprimento e nas pontas dos fios secos. Jamais passe nos cabelos antes de fazer escova, combinado?

Spray de fixação

O que é? Há dois tipos: seco e úmido.

Função: finalizar ou montar um penteado. O seco fixa os fios e só sai quando lavado. O úmido deixa o cabelo com aspecto molhado e permite a escovação após a aplicação.

Ideal para: todos os tipos de cabelo.

Aplicação: passe sempre com uma distância de 30 centímetros dos fios.

Spray de volume

O que é? Similar ao mousse, mas pode deixar os fios com aspecto mais natural que o outro produto.

Função: dá corpo e volume às madeixas.

Ideal para: todos os tipos de cabelo.

Aplicação: borrife três vezes no comprimento e nas pontas dos fios ainda molhados. Se for fazer escova, aplique também na raiz.