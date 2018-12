Gio Antonelli muda completamente o visual e está de cabelos longos

Depois de uma bela temporada ostentando um long bob moderninho com luzes para sua personagem Luzia, de “Segundo Sol“, neste sábado (01) Giovanna Antonelli deu “tchau” ao cabelo curto e agora inaugura sua nova fase capilar: com uma pegada verão, ela está loiríssima e com os fios bem mais longos, efeito obtido com o auxílio de extensões.

Gio compartilhou a mudança em sua conta do Instagram, tanto nos stories quanto com uma foto no feed – e a gente achou que esse tom dourado meio surfista + as ondas chiquérrimas combinaram perfeitamente com ela.

Assinada pelo cabeleireiro Anderson Couto, ainda não se sabe se a nova cabeleira tem a ver com a chegada de um próximo papel para a atriz, mas esperamos que sim.

E você, curtiu a mudança?