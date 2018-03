Giovanna Antonelli está loira, com um blunt cut, e apenas divina

Giovanna Antonelli será a grande protagonista de “Segundo Sol”, nova novela das 9 da Globo que promete ser a salvação do horário dos últimos anos. Na trama, escrita por João Emanuel Carneiro (“Avenida Brasil”), ela será a mocinha Luzia.

Abandonada com os dois filhos pelo marido, ela sobrevive com a venda de mariscos na fictícia ilha de Boiporã, lugar paradisíaco próximo de Salvador. O destino dela, no entanto, vai mudar quando conhecer Miguel (Emilio Dantas) que, na verdade é Beto Falcão, um cantor de axé que se finge de morto. Com muita gente interessada no fracasso desse amor, ela será humilhada, vai perder tudo e sairá fugida da Bahia para reconstruir a vida em outro lugar.

Na primeira fase, ela vai aparecer assim:

Porém, o bafo mesmo acontece na segunda fase da novela! Após 20 anos, Luzia se transforma em uma grande DJ e deve voltar para a Bahia para recuperar tudo o que tiraram dela – inclusive os filhos. Como era de se esperar, sim, vai rolar uma mudança de visual.

Nas redes sociais, eles divulgaram o visual.

Para esse momento da trama, ela passou a tesoura (ou tirou os apliques?), apostou num blunt cut (um nome chique para “corte reto”) com comprimento long bob, tendência máxima dos últimos tempos, e se jogou num loiro com raiz quase natural e pontas platinadas. O responsável pela transformação foi o queridinho das celebridades, Fernando Torquatto. Bem moderna mesmo.

Curtiram?