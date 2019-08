Halsey pintou a raiz do cabelo “de arco-íris” e agora parece uma fada

–

Quando a gente acha que todos os limites já foram ultrapassados no mundo da beleza, logo aparece uma cantora pop para dizer “nada disso, queridinha”. Se a Billie Eilish com as raízes do cabelo neon era o máximo que alguém poderia conceber, saiba que é da Halsey o título de cabelo mais louco do ano: a estrela pintou a raiz do cabelo com as 7 cores do arco-íris.

Para o VMA 2019, premiação da MTV que rolou na última segunda-feira (26), a artista estrelou o novo visual porque, de acordo com o hair stylist dela, Florido, do famoso salão Nine Zero One, ela adora fazer coisas fora da caixinha e queria fazer uma ~baguncinha~, como dizia o comunicado enviado à imprensa sobre o look.

–

Para criar o visual, ele utilizou produtos da Dove e colocou as mechas do cabelo dela atrás das orelhas para ter certeza de que as raízes coloridas sobressaísem no resultado final. Além disso, foi necessária a aplicação de extensões, já que os fios naturais da Halsey são beeeem mais curtinhos.

Vale destacar também o truquinho de beleza que ela usou na maquiagem: na hora do contorno, em vez de pó, ela aplicou uma sombra coral que fez toda a diferença para o resultado final todo fada-ousada.

Ah, e o cabelo também funcionou na “vida real”, viu? Para a festa pós-VMA, ela apareceu com lookinho calça jeans + top cropped + presilhas e foi sucesso:

Confira todos os looks do VMA 2019:

zoom_out_map 1 /27 (Paul Bruinooge/Getty Images) Taylor Swift usa Versace

zoom_out_map 2 /27 (Axelle/Bauer-Griffin/WireImage/Getty Images) Lizzo usa Moschino

zoom_out_map 3 /27 (Aaron J. Thornton/Getty Images) Rosalía usa Burberry

zoom_out_map 4 /27 (Axelle/Bauer-Griffin/WireImage/Getty Images) Normani usa Nicolas Jebran

zoom_out_map 5 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Gigi Hadid usa Tom Ford

zoom_out_map 6 /27 (Axelle/Bauer-Griffin/WireImage/Getty Images) Lil Nas X usa Christian Cowan

zoom_out_map 7 /27 (Axelle/Bauer-Griffin/WireImage/Getty Images) FKA twigs usa Ed Marler

zoom_out_map 8 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Camila Cabello

zoom_out_map 9 /27 (Dominik Bindl/VMN19/Getty Images) Joe Jonas e Sophie Turner

zoom_out_map 10 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Bebe Rexha usa Christian Siriano

zoom_out_map 11 /27 (Axelle/Bauer-Griffin/WireImage/Getty Images) Bella Hadid usa Charlotte Knowles

zoom_out_map 12 /27 (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Lil' Kim

zoom_out_map 13 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Hayley Kiyoko

zoom_out_map 14 /27 (Kevin Mazur/WireImage/Getty Images) Adriana Lima usa Sally LaPointe

zoom_out_map 15 /27 (Paul Bruinooge/Getty Images) Halsey usa Dundas

zoom_out_map 16 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Hailee Steinfeld

zoom_out_map 17 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Jonathan Van Ness usa by Fang

zoom_out_map 18 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Keke Palmer usa Yousef AlJasmi

zoom_out_map 19 /27 (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Diplo

zoom_out_map 20 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Tana Mongeau usa Nicola Bacchilega

zoom_out_map 21 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Queen Latifah usa Sergio Hudson

zoom_out_map 22 /27 (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Ebonee Davis

zoom_out_map 23 /27 (Paul Bruinooge/Getty Images) H.E.R.

zoom_out_map 24 /27 (Aaron J. Thornton/Getty Images) Ava Max usa Kaimin

zoom_out_map 25 /27 (Kevin Mazur/WireImage/Getty Images) Zara Larsson usa Giambattista Valli

zoom_out_map 26 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Heidi Klum usa Nedo

zoom_out_map 27/27 (Axelle/Bauer-Griffin/WireImage/Getty Images) Alison Brie usa Elie Saab