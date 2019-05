Helen Mirren, de 73 anos, surge belíssima com o cabelo rosa em Cannes

Toda vez que você quiser mudar o visual, mas sentir que está faltando um tantinho de coragem para mergulhar em uma transformação mais ~ ousada, pare, respire e salve algumas fotos de Helen Mirren de cabelos coloridos na sua pastinha de inspirações.

A atriz, de 73 anos, surpreendeu geral ao pisar no tapete vermelho do Festival de Cannes, no último sábado (18), a bordo de um vestido longo champanhe Elie Saab e, para combinar, cabelos quase no mesmo tom – tendência já adotada por Lady Gaga no Globo de Ouro deste ano.

Leia Mais: Como fiz para ficar com o cabelo rosa igual ao da Maeve, de Sex Education

Ela chegou assim, ostentando seu modelito bordado:

–

Helen, habitué do Festival, dessa vez foi ao evento para prestigiar o lançamento do filme francês ‘Les Plus belles années d’une vie‘, ou ‘The Best Years of a Life’, ainda sem tradução para o português. Além de investir nos fios cor-de-rosa, provando que não existe essa de ‘idade certa’ para um look divertidinho, ela usou variações da cor também na maquiagem – com destaque para o batom, uns dois tons acima daquele usado no cabelo.

–

Ah! E essa não foi a primeira vez que Helen adotou o rosinha nos cabelos não, viu? Antes mesmo da cor virar tendência e chegar até Julia Roberts, Maisie Williams e a esta repórter que vos fala, a veterana já havia tingido a cabeleira na paleta pastel, lá em 2013.

Espia só que linda:

–

E aí, ainda sem coragem?