Inspire-se nas estrelas da TV e aposte no corte chanel

1. Heloísa Périssé zoom_out_map 1/8 Heloísa Périssé Thiago: "A atriz ousou com as laterais frontais longas e a nuca bem curtinha. Outra opção é deixar a franja um pouco mais leve e pintar de mel com dourado, preservando o fundo!"



Anderson: "Heloísa possui um rosto oval que vai bem com qualquer corte. E defendo a coloração, fica boa com vários tons de pele."



Dica: Deixar o comprimento maior na frente afina e alonga a fisionomia.

2. Andréia Horta zoom_out_map 2/8 Andréia Horta Thiago: "O corte mais longo e repicado nas pontas deixa o cabelo volumoso. A franja lateral ajuda a disfarçar os traços fortes de quem tem o rosto quadrado. Eu faria algumas mechas na cor caramelo para iluminar e dar um up."



Dica: Madeixas repicadas podem durar até seis meses antes da próxima visita ao cabeleireiro.

3. Deborah Secco zoom_out_map 3/8 Deborah Secco Thiago: "No tom castanho, o look é bem clássico, todo reto no comprimento e pouca coisa desfiada no fim. Para ficar ainda mais deslumbrante, eu deixaria a parte de trás mais curta."



Anderson: "Este rosto perfeito fica bom com quase tudo, né? Porém, a cor está escura demais e sem luminosidade."



Dica: Vale a pena investir em mechas mais claras que o tom dos fios para acender o visual.

4. Luiza Valdetaro zoom_out_map 4/8 Luiza Valdetaro Thiago: "Este está simples, discreto (como pede a Gerusa, de Gabriela). Num tom dourado, o corte é igual por inteiro. Ficaria melhor repicado, na altura do ombro."



Anderson: "Caberia uma franja para deixar mais atual. A cor combina com vários tipos de pele: não é nem muito fria nem quente além da conta."



Dica: Sempre peça ao cabeleireiro que indique o tipo mais adequado para você.

5. Malu Galli zoom_out_map 5/8 Malu Galli Thiago: "Cabelo ondulado deve ter este tamanho, pouco acima do ombro. Ele é curto na frente, desce em degradê e atrás é comprido. É possível ainda dar uma repicada nele todo para, em alguns casos, rejuvenescer ainda mais."



Anderson: "Malu tem um rosto mais alongado. E a raiz escura com as pontas claras deixaram o visual bem bonito."



Dica: Quem tem cabelo com ondas não deve usá-lo curto demais.

6. Taís Araújo zoom_out_map 6/8 Taís Araújo Thiago: "Ela está estonteante! Os fios enrolados ficam perfeitos neste comprimento, logo abaixo do queixo. Como o cabelo é cacheado, é necessário usar um leave-in para mantê-lo definido e com volume na medida certa. Depois, basta amassar com as mãos e pronto!"



Anderson Sartori: "Esta é uma releitura do chanel para cabelos étnicos. Lindo e estiloso, como a Taís."



Dica: O chanel não é aconselhado para mulheres que têm o pescoço muito comprido.

7. Vanessa Giácomo zoom_out_map 7/8 Vanessa Giácomo Thiago: "O cabelo preto e reto na altura do queixo (exigido para a personagem Malvina, de Gabriela, que se passa nos anos 1920) combinou bastante com a atriz. É um clássico com franjão na altura da sobrancelha. Para modernizar, eu jogaria o franjão de lado, totalmente desfiado até a bochecha."



Dica: Fuja do volume se possuir um rosto mais arredondado. Assim, não aumentará o "problema."