Isabella Santoni vai te deixar com vontade de pintar o cabelo de rosa

Isabella Santoni não tem medo de arriscar quando o assunto é mudar de cabelo. Ela já teve dread, ruivo, longo, loiro, pixie, careca…e agora resolveu apostar no rosa.

Em pleno feriadão, a atriz – que está de férias desde a novela “Orgulho e Paixão”- adotou mechas rosas e compartilhou no sábado (17) fotos do novo look no Instagram. “Be pink. Mais uma transformação para a conta com meu gênio Amadeu Marins”, postou ela antes de embarcar com o namorado Caio Vaz para China. Surfista, ele vai competir no ISA World Surfing Games.

A cor – escolha de outras famosas como Julia Roberts – agradou muito os fãs, que não pouparam elogios. “É a coisa mais linda que já vi na vida”, postou uma seguidora.

Veja outros cortes e cores que Isa já testou: