Isabelle Drummond surge loira e supercacheada nas gravações de “Verão 90”

As gravações de “Verão 90”, próxima novela das 19h da Globo, já começaram e, nesta sexta-feira (23), graças a Isabelle Drummond e Rafael Vitti, pudemos ver alguns spoilers das cenas – e dos visuais vintage – de parte do elenco.

Apesar de se passar majoritariamente na década de 1990, como o nome já adianta, a história irá começar mesmo nos anos 80, época em que João (Rafael Vitti), Manuzita (Isabelle Drummond) e Jerônimo (Jesuíta Barbosa) formavam um trio musical.

E foi com essa vibe bem 80’s que Isabelle apareceu nas potenciais cenas na praia, muito por conta dos cabelos loiros, compridos e supercacheados – além do look colorido misturando estampas, claro.

Em entrevista ao Gshow, Isabelle explicou que sua personagem é pautada pelo humor e vive em busca de fama, e a cabeleira cacheada tem a ver com uma de suas empreitadas rumo ao sucesso.

Não foi só Isabelle que apareceu diferentona para “Verão 90”. Na semana passada, Camila Queiroz, que também está no elenco da trama, compartilhou no Instagram sua transformação, ao mostrar o corte médio e repicado feito especialmente para sua personagem, Vanessa Dias.

A novela, que tem direção de Izabel de Oliveira e Paula Amaral, está prevista para estrear no início de 2019.