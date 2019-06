Iza aparece perfeita com os cabelos curtos para apresentar seu programa

Mesmo já tendo mostrado seu cabelo natural pelo Instagram, após quatro anos de transição capilar, a cantora Iza geralmente aparece por aí usando apliques, extensões e tranças. Aqui, a gente compartilha da opinião de que ela fica perfeita com todo e qualquer tipo de cabelo, mas na noite de terça (25), Iza decidiu dar uma variada no estilo e, para a gravação do programa ‘Música Boa Ao Vivo’, transmitido pelo canal Multishow e do qual é apresentadora, surgiu com os cabelos curtinhos em um chanel bem estiloso, na altura do queixo.

Quem assinou a beleza da cantora foi a cabeleireira e maquiadora Mary Saavedra, que já trabalha com a artista há um bom tempo, e foi responsável, inclusive, pelo make usado por Iza no dia de seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos.

Além dos cabelos curtos, Mary optou por uma maquiagem em tons de roxo nos olhos – que queremos copiar já -, contrastando com o look tomara que caia preto e prata.

Caso possa interessar, o minivestido é da Cosh, marca especializada em moda noiva e festas, e foi feito exclusivamente para Iza apresentar o programa. Já as botinhas estampadas em pied de poule, essa padronagem bicolor que é quase um xadrez miniatura, são da Schutz.

Veja mais fotos do look completo: