Esta modelo usou a trança mais bonita de todos os tempos no Met Gala 2018

O Met Gala 2018, que acontece nesta segunda-feira (07), em Nova York, é uma festa (saiba direitinho o que é aqui) para pirar o cabeção fashion e arrasar nos lookinhos do dia, nos acessórios e nos penteados. E, como um evento de moda tão importante, você espera nada menos do que DRAMA.

Neste ano, então, que o tema da exposição é “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”, ou, em português, “Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica” e explora a relação do catolicismo com o mundo fashion, são esperadas muitas loucurinhas.

A modelo Jasmine Sanders, uma das primeiras a chegar, não decepcionou e providenciou uma boa dose de sonho! Embora o vestido dourado H&M dela fosse lindo, na real, foi a trança cheia de flores que fez a gente perder o fôlego.

Sério, olha isso:

–

Ou melhor, olha isso de perto (É ARTE!):