Jennifer Aniston se sente plena aos 50 – mas não quer os fios brancos

Aos 50 anos e prestes a voltar à televisão com a série “The Morning Show”, que vai ao ar pelo novo serviço de streaming Apple TV+ e deve mostrar toda a misoginia nos bastidores do ambiente televisivo, Jennifer Aniston se sente mais poderosa do que nunca.

Leia Mais: Nova série com Reese Witherspoon e Jennifer Aniston ganha teaser dramático

Estrela da edição de outubro da InStyle, a atriz contou que, pela primeira vez, pensou para valer sobre envelhecer, mas isso não é algo que define ela. “Eu não entendo isso porque não me sinto diferente. As coisas não parecem parar de nenhuma forma. Me sinto fisicamente incrível. Então, é estranho que, de repente, tudo virou, ‘Ah, você está ótima para sua idade’. Acho que precisamos estabelecer uma etiqueta com relação a essa expressão e tipo de diálogo”, disse.

Ela, no entanto, conhecida pelo “The Rachel”, o corte de cabelo mais popular de todos os tempos e usado por ela no seriado “Friends”, admitiu não estar imune outros tipos de pressão da sociedade, como o fato da cobrança sexista sofrida por mulheres para não deixar os fios grisalhos aparecerem – aquele negócio de que homens ficam mais atraentes com o passar dos anos, enquanto mulheres são tidas como bruxas decrépitas…

Indo contra vários movimentos que pregam a liberdade de assumir o cabelo branco (no Pinterest, por exemplo, as buscas por cabelos grisalhos cresceram cerca de 879% no ano passado)e até mesmo a “tendência” entre as millennials do grey hair, a estrela afirmou que vai continuar pintando o cabelo até o fim da vida.”Não vou mentir, não quero cabelo branco”, contou.

Porque é isso, apesar dela ser uma das pessoas mais famosas do mundo com o poder de, certa forma, mudar padrões na cabeça de muitas pessoas, no fim do dia, ela tem todo o direito de fazer o que quiser, seja continuar colorindo o cabelo, seja mandando a rotina de visitar quinzenalmente o colorista à m*rda.