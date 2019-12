Julianne Hough fez o corte reto mais chique de todos e quero igual

Não tem jeito, o novo ano vai se aproximando e todo mundo é picado pelo “bichinho” da mudança e nada mais natural querer começar 2020 com algo diferente. Nessa pegada, Julianne Hough resolveu dar uma chacoalhada nas coisas e não teve dó de passar a tesoura nos fios.

Jurada da edição mais recente do “America’s Got Talent”, a atriz e dançarina correu para as mãos de Riawna Capri, hair stylist das celebridades, e se jogou em um “blunt cut”, o famoso corte reto, ultracurto. Todo minimalista, o resultado ficou bem noventista atualizado.

Confira o resultado:

Além do corte, a estrela aproveitou para dar uma “mexida” na cor e apostou na tendência do loiro com raízes mais naturais. Inspiração boa para também começar o ano novo com o visual renovado.