Kate Middleton usa truque baratinho e antigo para ter o cabelo impecável

Para fazer com que o coque fique no lugar existe um acessório milenar e muito barato que acabou sendo tachado como brega tempos atrás – ela mesma, a redinha de cabelo. E não é que Kate Middleton é adepta dela?

Ok, talvez isso não seja algo assim tão surpreendente, afinal estamos falando de uma duquesa que está sempre tendo que participar de eventos formais. Mas essa descoberta está fazendo todo mundo lembrar que, quando bem usada, a redinha de cabelo é quase imperceptível e ela realmente quebra um baita galho.

A internet está atentando para isso, o que é uma boa notícia. Afinal de contas, de fato as redinhas remetem à época das nossas avós, mas isso não significa que não possam voltar à cena. Elas não têm a menor pretenção de ressurgir como artigo fashion, são apenas FUNCIONAIS. Por que demonizá-las?

Mas vale lembrar que as redinha não tornam-se “invisíveis” em todos os tipos de coque. Naqueles à la donut ela fica bem perceptível no miolo do penteado. Mesmo assim, o melhor é não encanar tanto assim com isso.

Nas fotos abaixo, por exemplo, a redinha de Kate aparece quando o sol bate no cabelo. E ela está lindíssima!

