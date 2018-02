Kéfera largou a progressiva e o resultado já é simplesmente lindo

Em todas as fotos de “antes e depois” de quem optou por fazer uma transição capilar existe um fator em comum: todas parecem mais felizes, mais aliviadas, hum, mais elas mesmas. Após 10 anos refém da escova progressiva, Kéfera decidiu colocar um ponto final nisso e voltar a ter os fios naturais. Um mês depois, os resultados já são mais do que visíveis e ela não poderia estar mais feliz.

Mas claro, “transicionar” exige paciência, principalmente no começo, aquela etapa superchata na qual o cabelo fica com duas texturas diferentes, a da raiz natural ainda sem definição e o restante alisado. Por isso, para facilitar, ela resolveu passar a tesoura – mas, calma, não foi tão radical assim, não!

No Instagram, ela compartilhou o corte novo, mais curtinho mesmo para retirar a parte do cabelo ainda com alisamento.

Ficou linda, não? A atriz e youtuber – que está documentando todo o processo na rede social – ainda disse como a decisão só fez bem parta ela.”Cara, que sensação de LIBERDADE! Estou tão feliz! Tão de bem comigo, tão de bem com tudo! Essa transição capilar está me fazendo um bem danado”, escreveu.

Como muitas outras garotas, Kéfera também foi vítima da “ditadura do cabelo liso” e, claro, da falta de informação para tratar fios cacheados. “Eu lembro que eu não sabia cuidar, que eu usava um musse e secava com difusor. Mas assim, cara, 2007 eu tinha zero assistência e essa história de assumir o natural não existia”, revelou certa vez no stories.