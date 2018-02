Kim Kardashian arrasa com cabelos cor-de-rosa (e não é peruca!)

Estamos acostumadas a acompanhar as frequentes mudanças de cabelos das celebridades, e na família Kardashian-Jenner isso é ainda mais comum. Kylie Jenner, por exemplo, tem um quarto apenas para suas maquiagens e perucas e não esconde isso de ninguém.

Mas quem surpreendeu dessa vez foi Kim Kardashian, que adotou os cabelos cor-de-rosa. O novo visual foi devidamente exibido no Snapchat em primeira mão.

Para os seguidores que questionaram se seria uma peruca (talvez emprestada da irmã mais nova?), Kim foi direto ao ponto: “Eu realmente não uso perucas. É de verdade”

I don’t really do wigs . It’s real. https://t.co/zoROaMPmff — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 25, 2018

Nos últimos tempos Kim Kardashian estava com os cabelos platinados e a raiz escura, que ela manteve nesse novo look pink. É uma das transformações de beleza mais radicais pela qual a empresária já passou, e há quem ache que esse novo look pode ter a ver com a nova coleção da grife Yeezy, de Kanye West, marido de Kim. A ver.