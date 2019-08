Kim Kardashian surgiu com as mesmas luzes que a Rachel usava em Friends

Se você foi uma adolescente nos anos 90, deve se lembrar que uma das maiores tendências capilares da década eram as luzes mais grossas, bem marcadas e nada parecidas com as técnicas de clareamento de mechas que usamos hoje. Caso você não tenha vivido o auge da moda/beleza daquela época, com certeza sabe do que estamos falando por ter assistido pelo menos um episódio de ‘Friends’ no qual Rachel Green, vivida por Jennifer Aniston, aparece com o cabelo curtinho e marcado pelas luzes.

Ao que tudo indica, Kim Kardashian está disposta a reviver essa trend – pelo menos por enquanto. A gente bem sabe que ela vive mudando o visual, inclusive, com aquela ajudinha básica das perucas tipo lace, e, dessa vez, aproveitou o lançamento de mais uma coleção dentro da KKW Beauty, sua linha de maquiagem, para adotar o cabelo à la Rachel.

Foi no Instagram do cabeleireiro Andrew Fitzsimons, responsável pelo look, que o visual foi publicado. Na última quarta (21), Andrew publicou uma foto que mostra Kim, com a base dos cabelos bem escura e alguns fios mais claros, em um tom de chocolate.

Em entrevista à Allure, Andrew contou que se inspirou nas supermodelos dos anos 90 para criar o efeito em Kim:

“A gente usou fotos que mostravam cabelos com luzes dos anos 90 bem bonitas, bem grossas, em tons de areia. Luzes mais loiras contrastando com tons de marrom”, falou, em tradução livre.

E aí? Você é fã do visual ou prefere que ele fique no passado?