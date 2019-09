Kristen Stewart pintou o cabelo no tom de rosa mais fabuloso que eu já vi

Pintar o cabelo em tons fantasia, tipo rosa, azul e verde neon, pode ser muito dolorido e trabalhoso, mas é meio um caminho sem volta, uma vez que você entrou nesse clube, existem grandes chances de ficar refém dele para sempre. E essa é a expressão certa: refém. Porque dá trabalho para achar o tom perfeito, a manutenção custa caro, haja paciência para hidratar, mas fica tão lindo, não?

Kristen Stewart foi a última celebridade a se meter nessa estrada e não poderia ter arrasado mais.

Para o Deauville American Film Festival, na França, a atriz, que já estava com os fios descoloridos (o que já ajuda bastante!), estreou um belo cabelo rosa em um tom pastel meio desgastado. Bem punk, bem a cara dela.

–

Exibindo os fios com aquele efeito molhado queridinho das celebridades, a estrela também se jogou em outra tendência do momento: as mil presilhas de cabelo.

O resultado ficou tão impecável que, bem, já quero COPIAR agora – tanto o penteado, quanto a cor. Afinal, cabelo colorido é um caminho sem volta…

Para as interessadas no lookinho, tanto o blazer cropped de tweed, quanto a bermudinha, são Chanel, marca da qual ela é garota-propaganda e embaixadora.