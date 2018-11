Uma das atividades favoritas dos editores de beleza, é acessar o Instagram da Kylie Jenner e tentar descobrir, por meio das inúmeras selfies, em quais fotos ela está com cabelo dela mesmo (daqueles que nascem do couro cabeludo, sabe, e ela não precisou pagar) e em quais ela está com peruca, extensões e etc. Após anos aperfeiçoando essa prática, é com orgulho que eu cravo: aparentemente, a última mudança capilar da moça é, de fato, real oficial.

Passeando por Nova York, ao lado do boy Travis Scott, na última terça-feira (27), a empreendedora apareceu com um dos tons mais discretos já escolhidos por ela (veja bem, a garota já saiu por aí com fios verde neon): um cinza gelo chiquíssimo. Anteriormente, a mãe da Stormi estava com um loiro amarelado igualmente fabuloso por motivos de muito dinheiro investido porque cabelo descolorido saudável custa caro.

Tendência capilar que rolou forte há uns dois anos, a cor, também chamada de granny hair, parece, voltou com força total, já que tudo o que Kylie usa, se torna febre – ela é a celebridade que mais influenciou o consumo em 2018.

Outra coisa que deve virar tendência e não tem nada a ver com a cor dos cabelos dela? A calça laranjona que ela escolheu para o rolezinho! Feita de lamê (<3) com stretch, a peça é da designer Paula Knorr e ainda não foi nem lançada. Podem esperar por cópias e mais cópias do produto…