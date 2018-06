Laura Neiva pintou os cabelos de cor-de-rosa e o resultado ficou incrível

Parece que a mania dos cabelos coloridos está beeem longe de acabar. Depois de Sophie Charlotte, que aproveitou a descoloração dos fios para investir rapidamente em um tom rosinha pastel, em março deste ano, agora foi a vez da também atriz Laura Neiva apostar com força na vibe algodão doce.

Laura compartilhou uma foto em seu Instagram na noite do último sábado (9), em que aparece toda maravilhosa, com os cabelos totalmente pintados de rosa. A gente pirou no resultado e achou que a escolha deu todo um charme a mais pra ela. Olha só:

CANDY CANDY 🌸👅🧠💋👄💄👚👙👛🐽🐷🍬🍭🎟🎀🛍💗💓💞💖💘💕💝🚺 obrigada @marcosproencaoficial @matambasco A post shared by Laurão (@neivalaura) on Jun 9, 2018 at 6:55pm PDT

A responsável pela cor foi a cabeleireira Marília Tambasco, que atende em um dos salões da rede Marcos Proença Cabeleireiros. Marília postou uma série de stories no Insta, mostrando todo o processo feito na Laura, que já estava com os fios loiros, até que ela chegasse no rosa dos sonhos. Como todo mundo sabe, tonalizar a cabeleira com uma nuance “fantasia”, como a escolhida pela atriz, envolve um longo trabalho – descolorante, tonalizante, hidratante… -, que pode variar conforme a base natural do seu cabelo.

Mas, afinal, a vida é muito curta para não pintar os cabelos de rosa, né? Se você ainda está na dúvida se adere ou não ao movimento, dá mais uma olhadinha no visual da Laura:

Mais uma imagem adicionada com sucesso na pastinha de inspirações!