Lauren Conrad já nos trouxe muitas alegrias. Ela, por exemplo, foi a grande estrela do reality show da MTV “The Hills”, um dos melhores programas de todos os tempos e uma espécie de irmão mais novo do “Keeping Up With The Kardashians”. Sem ele, provavelmente, Kim Kardashian jamais seria a celebridade que é hoje.

E, se, em 2006, ela já arrasava demais no look do dia, isso só melhorou com o tempo. Hoje, lá nos Estados Unidos, além de referência fashion, L. Conrad é uma espécie de guru da beleza e do lifestyle.

Ah, ela sempre aparece por aí com um penteado mais incrível do que o outro. Tipo esse aqui:

Pois ela, recentemente, resolveu passar a tesoura nos longos fios loiros e ondulados e apostar no corte mais legal e versátil de todos, o long bob! A responsável pela mudança foi Kristin Ess, cabeleireira das estrelas.

E, olha, como um corte de cabelo faz diferença, hein? Ela está mais chique do que nunca.

shorter & shorter & shorter. ✂️ this one… constantly raising the effortless-chic bar . 📈

Bem-vinda ao clube das garotas de long bob, Lauren. ❤