Lena Waithe raspou os cabelos pelo melhor motivo de todos

Lena Waithe é uma atriz e roteirista muito conhecida por causa do seu estilo e militância LGBT+, . Além disso, durante muito tempo ela ostentou icônicos dreads que se tornaram a marca registrada dela. Quer dizer… Recentemente, no Instagram, ela compartilhou uma foto mostrando estar praticamente careca. E o motivo é o melhor de todos: ser mais ela mesma.

Em entrevista à revista Variety, ela contou que nunca esteve “tão livre, tão feliz e tão alegre”. “Eu realmente me sinto mais eu”, revelou.

E a escolha de raspar o cabelo foi muito pensada por ela, como contou para a revista. “Eu me sentia segurando em um pedaço de feminilidade que faria o mundo se sentir confortável com quem sou”, explicou.

“Eu acho que pensei por muito tempo ‘Se eu cortar meu cabelo, eu serei uma stud (mulher negra com um estilo mais masculino), eu seria – no mundo gay há várias categorias – eu seria uma stud ou uma bofinho’ e eu sempre pensei ‘Bom, não, eu não sou isso, eu sensível fofa’, aí eu disse, ‘Eu tenho que tirar isso de mim, porque não é algo meu'”.

Mas, no fim das contas, as dúvidas ficaram de lado e ela decidiu cortar o cabelo. “Se as pessoas me chamarem de bofinho ou dizer ‘ela é uma stud’ ou me chamarem de senhor – e daí? Que seja. Eu estou aqui com um terno, nenhum traço de maquiagem e um corte de cabelo – e sinto ‘Por que eu não posso existir no mundo dessa forma?'”, disse.

Só lembrando que Waithe foi a primeira e única mulher negra a ganhar um Emmy por escrever um roteiro de comédia, com um episódio na série “Master Of None“. Ela é demais.