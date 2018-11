Maisie Williams, a Arya de Game of Thrones, pintou os cabelos de rosa!

Muito em breve Maisie Williams, a Arya Stark de Game of Thrones, estará entre nós. Isso porque, na quinta-feira desta semana (29), foi anunciado que ela virá ao Brasil para participar de um painel na Comic Con Experience 2018 (ou CCXP), entre os dias 06 e 09 de dezembro.

A atriz aproveitou a notícia para compartilhar, também, sua mais nova mudança capilar com os seguidores: Maisie, assim como fizeram, Julia Roberts e Isabella Santoni, pintou os cabelos de cor-de-rosa – e ficou muito fofa.

Fazendo uma dublagem para confirmar sua vinda para São Paulo, ela usou os stories do Instagram mostrando o resultado, um tom clarinho, bem algodão doce, que casou perfeitamente com seu long bob com franja.

–

–

Amamos!