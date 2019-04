Margot Robbie abandonou o long bob e apareceu com um belo novo corte

Margot Robbie em um evento do Oscar, em fevereiro. Ela ainda tinha o corte long bob. Margot Robbie em um evento do Oscar, em fevereiro. Ela ainda tinha o corte long bob.

O corte long bob é, há anos, um dos favoritos das estrelas de Hollywood, da Globo e de mulheres ao redor do globo. Prático, chique, bonito… As explicações são as mais variadas para justificar tamanha adesão que, parece, não deve cessar tão cedo: recentemente, Camila Mendes foi a última celebridade a fazer parte desse clubinho.

Contrariando essa tendência, Margot Robbie que, ironicamente, possuía um dos cortes “lob” mais famosos de todos e provavelmente o mais ~pinnado~ da história do Pinterest, mostrou não ser apegada ao cabelo que era praticamente a assinatura dela e deixou ele… crescer.

Neste fim de semana, durante o Festival de Cinema de Tribeca, em NY, ela apareceu com um corte reto na altura do busto. Bryce Scarlett, que é também hairstylist da Brie Larson, foi o responsável por estilizar os fios desta forma: repartidos ao meio (provavelmente ela contou com a ajuda de um secador e de uma pomada em pó para atingir esse efeito liso certinho).

Como não é boba, ela também deu uma atualizada na cor. O colorista Justin Anderson optou por manter as raízes quase no tom natural da atriz e mesclou elas suavemente com luzes em um loiro Califórnia.

O visual, aliás, é bastante parecido com o que ela irá aparecer em “Era Uma Vez em Hollywood”, filme de Quentin Tarantino no qual ela interpreta a atriz Sharon Tate, assassinada grávida em 1969 pela seita da Família Manson. O longa tem previsão de estreia em 21 de maio.